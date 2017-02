Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Bücher sind nicht out und das Lesevergnügen zwischen zwei Buchdeckeln nicht passé, so das abschliessende Ergebnis eines innovativen und spannenden Bibliotheksjahr.

Die Bibliothekswelt verändert sich in grossen Schritten. Virtuelle Bibliotheken, Millionen digitalisierter Bücher, Sachinformationen jederzeit gratis im Internet abrufbar und Musik und Filme können heruntergeladen werden. Weshalb soll man da also noch eine Bibliothek besuchen? Weil Bibliotheken nicht nur gleich Bücher sind; Bibliotheken bedeuten Menschen. Die Hauptrolle spielen nicht die Medien, sondern die Kunden. Jeder Kundenkontakt ist speziell, anders, individuell und das ist die grosse Stärke der Bibliotheken. Deshalb ist es auch sehr erfreulich, dass die Ausleihzahlen der mittlerweile insgesamt 1'064 Bibliotheksbenutzer in Eiken weiterhin markant gestiegen sind. Nach bereits erfolgreichen Vorjahren und einer Steigerung um 8% im vorletzten Jahr (+1'919 Ausleihen), wurde diese Leistung im vergangenen Jahr 2016 mit fast 10% und somit um 2'454 Ausleihen auf total 28'085 noch getoppt!

Bibliotheken sind Orte, wo kein Konsumzwang herrscht, wo sich Kinder sicher fühlen können und wo Begegnungen möglich sind. So treffen sich vor allem Familien gerne auch am Samstag in der Bibliothek in Eiken, was manchmal sehr lebhafte Morgen bedeutet. Die Eiker Bibliothek verschliesst Ihre Türen keineswegs vor Veränderungen. Ihre Türen sind offen und man ist bereit, sich den kommenden Veränderungen zu stellen, ohne Bewährtes und Grundlegendes zu vernachlässigen. Deshalb wurde bereits vor 2 1/2 Jahren der Grundstein mit einer neuen Homepage gelegt. Mitglieder haben dort die Möglichkeit, das Geschehen in der Bibliothek aktiv zu verfolgen, das Ausleihkonto zu bewirtschaften und Reservationen zu tätigen. Dieses Angebot wird bereits rege genutzt und findet grossen Anklang. Nun ging das Bibliotheksteam einen Schritt weiter! Im September 2016 trat man dem Onleihe-Verbund „ebookplus“ bei. Alle Bibliotheksmitglieder mit einem Erwachsenen- oder Familienabonnement können seit diesem Zeitpunkt zusätzlich gratis digitale Medien wie E-Books, E-Paper, E-Audios und E-Videos ausleihen. Zur Auswahl stehen zurzeit rund 7'500 E-Medien, die auf einem Computer oder Lesegerät genutzt werden können.

Das engagierte Team bestehend aus Alexandra Balzan, Anita Jäggli und Claudia Oberli verfolgt das Ziel, ihren Kunden einerseits einen guten Service zu bieten und andererseits die Bibliothek mit einem attraktiven Angebot à jour zu halten und gemäss den Bedürfnissen der Leser auszubauen. Kundenwünsche werden wenn möglich berücksichtigt und die meisten Bestseller sind kurz nach Erscheinen in der Bibliothek erhältlich. Insgesamt wurden 1'115 Neuanschaffungen gemacht und der Bestand umfasst gegenwärtig 8'573 Medien.

Bibliotheken rechnen sich nicht, aber sie zahlen sich aus. Im Jahresbericht der Bibliotheksleiterin Claudia Oberli finden sich eine Menge Zahlen und lassen auf ein erfolgreiches Betriebsjahr schliessen. Diese Zahlen sind wichtig und es ist durchaus sinnvoll, sie sorgfältig zu analysieren und für die Zukunft daraus entsprechende Schritte abzuleiten. Doch sie zeigen nur einen Teil der aktuellen Bibliotheksarbeit. Das Eiker Bibliotheksteam bietet auch persönliche Beratung, Zugang zu unterschiedlichen Informationen, vielfältige Anregungen und Ideen, neue Kontaktmöglichkeiten, interessante Zusatzangebote und vieles mehr. Diese „Leistungen“ lassen sich nur schwierig berechnen, jedoch sind solche Angebote zunehmend wichtig. In diesem Sinn hat die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln einen wichtigen Beitrag zum Wohle vieler Menschen in der Region geleistet. Mit einer Frühlingsausstellung, einem Bücherflohmarkt mit Wettbewerb, Ferienspass für Kinder, Geschichtenzeiten für Kleinkinder im Rahmen des Leseförderungsprojekt Buchstart im Frühling und in der Adventszeit und einer spannenden Erzählnacht mit Spiel und Spass wurden auch einige Anlässe angeboten.

Das Team ist bereits an der Planung weiterer Neuheiten und Aktivitäten und freut sich auf ein spannendes Bibliotheksjahr mit ihrer treuen Leserschaft.

Neue interessierte Leserinnen und Leser sind jederzeit herzlich willkommen. www.bibliothek-eiken.ch