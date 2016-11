Für den grossen Einsatz zum Wohle der Stadt Bremgarten wurde den Freunden des historischen Handwerks am 11. November der Förderpreis der Ortsbürgergemeinde Bremgarten zugesprochen. Der Wanderpreis, eine Leuen-Skulptur in Bronze von Alex Schaufelbühl, ist gegenwärtig in der Schalterhalle der Aargauischen Kantonalbank ausgestellt und kann dort bis Ende Januar während den Öffnungszeiten der Bank besichtigt werden. Weitere Infos unter Aktuelles auf der Website www.historisches-handwerk.ch.