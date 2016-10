Nach dem Verzicht des Trachtenvereins, nach 2015 den traditionellen Anlass nach 37 jähriger Dauer nicht mehr weiterzuführen, entstand diesbezüglich ein Vakuum. Im Mai 2016 wurde dann der Verein Sichlete Dietikon gegründet, mit der Zielsetzung als neuer Trägerverein die Sichlete weiterzuführen. Am Samstag, 22. Oktober abends, besuchten wir zu viert die Neuauflage der Sichlete. Der sorgfältig hergerichtete Festsaal sowie die freundliche Bedienung verdient ein grosses Lob. Die musikalische Begleitung erfolgte durch das Schwyzerörgeli-Trio Vollgas. Als dann noch die Bernerplatte sowie die Öpfelchüechli serviert wurden, übertraf das unsere Erwartungen. Der gelungene Anlass wurde durch die Dietiker Trychlergruppe abgerundet. Vielen Dank an alle Helfer, macht so weiter. Wir werden 2017 wieder kommen.

Kurt Huber, Dietikon