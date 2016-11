12 jassfreudige Frauen und 8 Spielerinnen trafen sich am Freitagabend im Restaurant Widder; zuerst genossen wir ein feines Essen zusammen: nach dem vom Wirt Ali gestifteten köstlichen Amuse-Bouche erhielten wir alle gut gefüllte Teller, obwohl die meisten eine kleine Portion bestellt hatten! Auch die «kleinen» Pizzas hingen über den Tellerrand hinaus! Nach dem ausgezeichneten Gaumenschmaus wurden die Tische zum Jassen und Spielen zusammen gestellt, die Jassteppiche ausgelegt und die Karten verteilt.

Nach 3 Runden wurde abgestimmt, ob man noch eine 4. Runde jassen wolle – ja, die Frauen wollten! So gab es noch viele Punkte, einige «Matche» wurden gemacht, und keine der Frauen hatte weniger als 3'496 Punkte! Die erst-platzierte Ruth Spichiger schaffte sogar 4'090 und verdiente somit den grössten Bänz, aber auch Platz 2 (Cécile Rölli mit 4'002) und Platz 3 (Beatrice Felber mit 3'888) freuten sich an ihren grösseren Bänzen. Natürlich erhielten alle Jasserinnen und Spielerinnen einen Bänz; gross genug zum Teilen für das Zmorgen am nächsten Tag! So ging ein fröhlicher, gut gelaunter Abend etwas später als üblich zu Ende!