Am Freitag überreichte die HFW Aarau 36 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Grossraum Aargau-Solothurn das Diplom als «Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF». Festredner Pascal Jenny, langjähriger Handball-Profi und heute Kurdirektor in Arosa, gab den frisch Diplomierten «bärenstarke» Ratschläge mit auf den Weg.

«Wenn A für Erfolg steht, gilt die Formel A = X+Y+Z. X ist Arbeit, Y ist Musse und Z heisst Mundhalten.» Mit diesem Albert-Einstein-Zitat krönte HFW-Präsident Roger Keller am Freitag seine Worte an die diesjährigen Absolvierenden der Höheren Fachschule für Wirtschaft Aarau (HFW).

Gastredner Pascal Jenny griff in seinem Referat diesen Ball auf. Der Tourismusdirektor von Arosa bezeichnete «Z – Mundhalten» nicht immer als ideale Lösung. «Haben Sie Mut, etwas Neues zu gestalten». So lautete Jennys Botschaft an die 36 frisch diplomierten Betriebswirtschafterinnen und Betriebswirtschafter HF.

Was Betriebswirtschaft mit Bären zu tun hat Der 42-jährige Aroser Kurdirektor weiss, wovon er spricht: Auch in der Tourismusbranche gelte es, neue Identitäten zu schaffen – wie überall in der Unternehmenswelt. Was das heisst, verdeutlichte er am Beispiel des Bären-Projektes in Arosa. Dort soll das «Bärenland» den Sommertourismus ankurbeln – als Antwort auf den zunehmenden Schneemangel.

«Wenn wir nichts ändern, geht’s bergab», appellierte der ehemalige Handball-Profi und langjährige Schweizer Nationalspieler mehrmals an die Diplomandinnen und Diplomanden im Gasthof zum Schützen in Aarau.

HFW-Studium: Gegen den Strom paddeln Nicht bergab, sondern flussabwärts ging es beim letzten Teil der von Boris Rohr moderierten Diplomfeier. Der Leiter des HFW-Lehrgangs verglich die drei intensiven Studienjahre mit einer «Stand-up-Paddle-Tour» auf der Reuss: Hemmnisse, Hochwasser und Hindernisse. Er zeigte zu den Tour-Bildern die passenden Prüfungsergebnisse, was nicht nur die Absolvierenden aufhorchen liess.

Eine solche Tour auf der Reuss ist laut Rohr genauso herausfordernd wie ein Studium an der HFW Aarau. Doch irgendeinmal ist die Höchstleistung geschafft. Für die 36 Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Grossraum Aargau-Solothurn war es am Freitag so weit: mit dem «Diplom als Betriebswirtschafter/-in HF», das HFW-Leiter Boris Rohr den stolzen Diplomandinnen und Diplomanden vor den zahlreich erschienenen Gästen unter grossem Applaus überreichte.

Das sind die besten Absolventen:

Die drei besten Ränge wurden prämiert durch die Neue Aargauer Bank (NAB) und den Verband KV Aargau West: Marc Guetg (Mägenwil), Patrick Engeler (Aarau) und Patrick Endress (Aarau Rohr). Dem Jahrgangsbesten schenkte Gastredner Pascal Jenny zudem ein Wochenende am Humor-Festival in Arosa.

Das Diplom «Dipl. Betriebswirtschafter/-in HF» haben erhalten:

Abaci Vedat (Dottikon), Ayiz Ozan (Liestal), Baumann Yanick (Wettingen), Blümli Guido (Erlinsbach SO), Bugnon Fabienne (Ruswil), Diebold Céline (Buchs), Endress Patrick (Aarau Rohr), Engeler Patrick (Aarau), Escher Joël (Erlinsbach AG), Graf Colin (Dottikon), Guetg Marc (Mägenwil), Hansmann Mischa (Laufenburg), Herzog Marc (Aarau), Hug Christian (Suhr), Islamovic Muhamed (Aarau), Knezevic Stojanka (Wangen b. Olten), Lopes Catia (Stüsslingen), Lüscher Adrian (Holziken), Manz Stephen (Aarau), Marti Andrea (Laupen), Meier Anja (Aarau), Merz Thomas (Bern), Muff Peter (Schötz), Müller Daniel (Reinach), Nussbaumer Janine (Seengen), Ort Ramon (Aarburg), Riedo Sara (Aarau Rohr), Scussel Ramon (Wettingen), Ukshini Pranvera (Däniken), Walti Marina (Seon), Weber Lukas (Oftringen), Weiss Antje Lia (Buchs), Wiederkehr Sarah (Zuchwil), Winter Monica (Frick), Würsch Robert (Oberrohrdorf), Zumsteg Dominik (Effingen)