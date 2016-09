Markus Dieth war der Hingucker am vergangenen Freitagvormittag auf dem Eisi in Brugg. Bekleidet mit einer knallig orangen Kochschürze verteilte er Rüebli an die Bruggerinnen und Brugger. Unkompliziert, volksnah und sympathisch wie er ist, war das für die Passantinnen und Passanten wie auch für ihn eine helle Freude. Zusammen mit dem Regierungsratskandidaten der CVP waren der Grossteil der Grossratskandidatinnen und Grossratskandidaten der CVP des Bezirks Brugg sowie Mitglieder der CVP Stadtpartei Brugg am traditionellen Rüeblistand der CVP Brugg auf dem Eisi präsent. Es wurden Dutzende frische, gesunde, knackige und vitaminreiche Rüebli aus der Region verteilt. Damit das feine orange Gemüse unmittelbar nach Erhalt oder dann in der Znünipause verspeist werden konnte, wurde den Bruggerinnen und Bruggern passend dazu der CVP-Sparschäler mitgegeben.