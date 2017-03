Bei den Erneuerungswahlen im kommenden Herbst tritt Gemeinderätin Marie-Louise Nussbaumer nicht mehr an. Mit Aline Schaich (36) portiert der Vorstand der SP Obersiggenthal eine kompetente Nachfolgerin.

„Die Aufgabe war sehr spannend und hat mir in all den Jahren viel Freude gemacht. Aber nach 13 Jahren Gemeindepolitik in der Exekutive und nach 17 Jahren kantonaler Politik im Grossen Rat möchte ich wieder mehr Zeit für meine Familie meine privaten Interessen haben.“ So begründete Marie-Louise Nussbaumer ihren Rücktritts­entscheid, den sie intern schon vor längerer Zeit angekündigt hatte. Der Sektionsvorstand hat dafür volles Verständnis und dankt ihr schon heute sehr herzlich für ihren grossen ideellen und zeitlichen Einsatz.

Ihren Sitz im Gemeinderat will die SP Obersiggenthal bei den Wahlen im Oktober klar verteidigen. Ihr Anspruch ist aufgrund ihres Wähleranteils ausgewiesen. „Wir freuen uns sehr“, schreibt der Vorstand der SP; „dass wir unseren Mitgliedern an der Jahresversammlung vom 20. März mit Aline Schaich eine bestens geeignete und sehr motivierte Kandidatin zur Nomination für die spätere Volkswahl vorschlagen können.“

Die 36 jährige Aline Schaich ist in Nussbaumen aufgewachsen und verbrachte ihre Schulzeit in Obersig­genthal. Seit ein paar Jahren wohnt sie wieder in unserer Gemeinde. Beruflich hat Aline Schaich täglich mit Menschen in verschiedenen Lebenssituationen zu tun. Sie ist sie als Personal- und Arbeitgeber­beraterin sowie Stellenkoordinatorin beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV in Baden tätig. Ihre Lebenserfahrung und ihre Einsatzfreude bieten Gewähr für lösungsorientiertes Denken in einer Kollegialbehörde. Mit ihrer Persönlichkeit und ihrem beruflichen Werdegang bringt Aline Schaich ausgezeichnete Voraussetzungen für das Amt als Gemeinderätin mit.

SP Obersiggenthal, Hansueli Schütz (Präsident)