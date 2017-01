Wir bilden Sie zum Bewegungscoach aus, damit Sie Seniorinnen und Senioren persönlich in der Alltagsbewegung begleiten können. Zum Beispiel bei Spaziergängen, beim Treppensteigen oder zum Einkaufen. An der kostenlosen Schulung vom Freitag, 7. April in der Fachstelle Solothurn, werden Ihnen theoretische sowie praktische Inputs zum Thema „Bewegung im Alter“ vorgestellt und die Arbeit als freiwilliger Mitarbeiter in unserer Organisation aufgezeigt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Auskunft erteilt: Pro Senectute Kanton Solothurn, Julia Niklaus, 032 626 59 79, solothurn@so.prosenectute.ch