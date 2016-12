Adventsanlässe im Schulhaus Wildbach



An zwei Vormittagen im Advent, wurde während jeweils einer Stunde gewerkt oder das Tischtheater im Kindergarten Wildbach besucht. Die Schüler und Schülerinnen der Primarschule und der beiden Kindergärten Wildbach und Stäffiserweg erlebten in gemischten Altersgruppen einen gelungenen Adventsanlass. Es herrschte eine warme, friedliche und ruhige Atmosphäre. Die grösseren Kinder halfen den Kleineren beim Werken und begleiteten sie am Theatermorgen in den Kindergarten. Dieser hatte sich für die Vorstellungen in ein richtiges, kleines Theater verwandelt und der Kinderschar Eintritt gewährt.