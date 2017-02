Das Beste gleich vorweg: Die Trachtengruppe konnte an ihrer 75. GV zwei junge, motivierte Mitglieder aufnehmen: Katrin Schneiter aus Kriegstetten und Aline Richard aus Luterbach.

Die Präsidentin Regula Richard führte wie gewohnt gut vorbereitet und zügig durch die Versammlung. Ihr Jahresbericht weckte manche Erinnerung: Der seit Jahren beliebte Trachtennachmittag für die älteren Mitglieder wurde erstmals nicht in Halten, sondern im Restaurant Blumenfeld in Zuchwil durchgeführt. Unvergesslich bleibt das letzte Maiwochenende, als die Trachtenleute zum 30. Zmorge einluden. Bereits am Samstagnachmittag wurde alles sorgfältig eingerichtet, Blumen arrangiert, der Maibaum aufgestellt… und dann kam’s - das Hagelwetter! Innert kürzester Zeit war der sauber gekehrte Platz mit Hagelkörnern und Blättern bedeckt. Von all den Verwüstungen war am Sonntagvormittag nichts mehr zu sehen, alles war wieder bereit. Dies war nur dank vielen „guten Geistern“ möglich, die den Verein beim Zmorge stets unterstützen. Sowohl die Gäste als auch die Trachtenleute liessen sich vom schlechten Wetter die Laune nicht verderben. Gross war die Überraschung, als nach dem Auftritt der Kindertanzgruppe plötzlich die Vereinsmusik Kriegstetten eintraf und zum Jubiläum aufspielte.

Die in je über 20 Proben einstudierten Trachtentänze und Lieder konnten an der Kriegstetter Kilbi, am Senioren-Nachmittag in Luterbach und am Unterhaltungsabend des Jodlerklubs Etziken vor Publikum aufgeführt werden.

Anfangs September fand die Vereinsreise statt. Nach einem Brunch in der Stallstube Maur am Greifensee ging’s weiter zur Kürbisausstellung in der Jukerfarm in Seegräben. Mit einem gemütlichen Nachtessen in der Altstadt von Bremgarten wurde der Ausflug beendet.

Von einzelnen Mitgliedern wurden auch kantonale und schweizerische Veranstaltungen wie z.B. die Tanzabende in Egerkingen, die kantonale DV in Solothurn, ein Tanzsonntag mit Unspunnentänzen in Liestal und das Trachtenchorfest mit der schweizerischen DV besucht.

Fünf Mitgliedern durfte der Vorstand im vergangenen Vereinsjahr zu einem hohen runden Geburtstag gratulieren. Im Sommer mussten die Trachtenleute Abschied von Maria Späti nehmen Dreissig Jahre war sie ein treues Mitglied der Trachtengruppe.

Mit einer Adventsfeier wurde das Jahr abgeschlossen.

Alle Vorstandsmitglieder wie auch die Rechnungsrevisorinnen sind bereit ihre Aufgabe weiterhin zu übernehmen. Grossen Applaus erhielten die Tanzleiterin Regula Richard und die Vizetanzleiterin Beatrix Flury für ihren Einsatz. Die beiden werden ihr Amt weiterhin ausführen. Für die Singproben wird eine neue Leitung gesucht, weil Rosa Widmer wieder selbst im Chor mitsingen möchte.

Diskussionslos wurde der Mitgliederbeitrag auf dreissig Franken erhöht.

Das Jahresprogramm 2017 verspricht nebst den alljährlichen Anlässen zwei besondere Veranstaltungen: das Unspunnenfest in Interlaken und die 75-Jahr-Jubiläumsfeier im September.

Bereits zehn Jahre ist Regula Richard Präsidentin. Maja Freiburghaus dankte der Präsidentin für ihren grossen Einsatz und übergab ihr nach einem kurzen Rückblick auf die zehn Jahre Amtszeit ein kleines Geschenk.

Ist Ihnen Tradition wichtig, möchten Sie auch mal einen Trachtentanz versuchen? Auch wenn Sie noch keine eigene Tracht haben, können Sie unverbindlich bei unseren Proben schnuppern! Melden Sie sich bei unserer Präsidentin Regula Richard (032 682 44 76, w.r.richard@bluewin.ch )