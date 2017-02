An der diesjährigen Generalversammlung vom Kleintierzuchtverein Kaisten, konnte der Präsident Reto Grenacher 20 Mitglieder und 2 Gäste begrüssen. Die ordentlichen Geschäfte konnten ohne grosse Wortmeldung autorisiert werden. In der Kasse gab es eine kleine Abnahme. Unter Mutationen mussten wir einen Austritt zur Kenntnis nehmen, somit zählt unser Verein noch 24 Mitglieder. Das Jahresprogramm wurde ebenfalls gutgeheissen. An der 69. Frickt. Verbands-Ausstellung vom 09./10. Dezember 2017 wird sich der Verband Baden-Brugg-Zurzach anschliessen wie auch die 3. Frickt. Duett-Schau. Für das Dorffest in Kaisten vom 01. – 03. September laufen alle Vorbereitungen auf Hochtouren und wir werden eine super grosse Tombola auf die Beine stellen. Für 35 Jahre Vereinstreue dürfen wir Stefan recht herzlich danken. Für 40 Jahre Vereinstreue erhält Ernst Furler das silberne Veteranen-Abzeichen. Nach einem feinen und reichhaltigen Essen wird noch die Vereinsmeisterschaft durchgeführt. Die Gewinner bei den Stämmen Kaninchen, 1. Walter Mischler mit Zwergwidder röhn, 2.Ernst Blaser mit Dreifarben-Schecke, 3.Franz Meier mit Schweizer Feh. In der Kategorie Kollektionen Kaninchen, 1. Ursi Burkhard mit Deilenaar, 2. Walter Mischler mit Zwergwidder röhn, ebenfalls im 2. Rang Robert Rehmann mit Weisswiener. Nun freuen sich die Mitglieder bereits auf die Jungtierschau am 25. Mai (Auffahrt) beim Schulhaus Kaisten. Der KZV freut sich jetzt schon jung und alt begrüssen zu dürfen.