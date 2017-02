Zur 53. Generalversammlung der Männerriege Staffelbach konnte unser Präsident Stephan Schönbächler 30 von 36 Mitgliedern im Restaurant Sternen Moosleerau begrüssen. Darunter der Ehrenpräsident Bernhard Wernli und etliche Ehrenmitglieder sowie eine Delegation des Turnvereins. Er blickte auf ein abwechslungs- und erfolgreiches Jahr zurück.

Nebst der wöchentlichen Turnstunden hatten wir viele attraktive Anlässe im Programm. Zum Beispiel ein Skiwochenende in Flumserberg, den gemütlichen Auffahrtsbummel mit der Familie und Freunden, das gut besuchte Güggeli-Festival, das Turnfest in Triengen, die zweitägige Vereinsreise zum Creux du Van, das bedeutende Grotto-Ticinese, die Turnerabende und als Jahresabschluss den Schlusshock mit Partnerin.

Unsere Faustballer hatten ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Wurden sie in der Feldmeisterschaft Kat. Senioren 1A AARGAUER MEISTER und an der Schweizer Meisterschaft in Spreitenbach in der Kategorie Senioren DRITTE. Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung.

Der gesamte Vorstand und die Revisoren wurden in ihrem Amt wieder bestätigt.

Erfreulicherweise können wir zwei Neumitglied mit einem herzlichen Applaus in unserer Riege willkommen heissen. Es sind dies Jonas Waltisberg und Hans Bolliger.

Geehrt für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Res Huber. Der Präsident dankt ihm für seine langjährige Treue zum Verein und wünscht ihm weiterhin gute Gesundheit.

Im Vereinsjahr 2017 sind wieder die Grossanlässe vorzumerken. Es sind dies am 27. Mai das Güggeli-Festival, am 10. Juni die Vereinsreise zum Atzmännig, das Grotto Ticinese vom 8.+ 9. September sowie die Turnerabende vom 11.+ 18. November.

Die Versammlung wird traditionsgemäss mit dem Männerturnerlied abgeschlossen.