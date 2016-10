Liga Spiel FC Stein : FC Frenkendorf abgebrochen

Kurz dazu eine Bemerkung. Wir als Familie haben Freude am Fussball. So stellten wir auch fest, dass unsere Gesellschaft geteilt ist. Einerseits digital, anderseits die ältere Generation, die noch Zeitungen liest. Darum auch Berichte von uns über den FC Frenkendorf in der OBZ. Regional wird heute wenig berichtet, eher über die Bundesliga oder über die anderen grossen Ligen. Nun kurz zum Leseschreiber: Die Frau fotografiert, ich schreibe Kommentare betreffend FC Frenkendorf. Und nur dies: Im grossen und ganzen geht es sehr friedlich zu bei solchen Spielen. Man kann die Berichte mit Bildern von uns lesen unter http://www.basellandschaftlichezeitung.ch/gemeinde/frenkendorf-4402 Bitte jetzt nicht sagen, Eigenlob stinkt. Und vor allem tun wir es in der OBZ. Begründung: Vor 25 Jahren gründete ich das TriRhena Hallenfussballturnier mit dem Zweck die Freundschaft für die Jugend über die Grenze. Sie kamen von überall her die Top Mannschaften, U 17 / B-Junioren (Schweiz, Frankreich, Deutschland und Tschechien). Dann der Fussball heute, Geld ist alles. Es geht nicht mehr um Millionen, sondern um Milliarden, siehe nur England. Und die Gesellschaft hat sich verändert, siehe doch FC Basel betreffend Polizeiaufgebot wegen so einem Spiel. Und auch ein FC Basel kommt nicht mehr zu unserem Turnier, 2017 wird es 25 Jahre sein. Warum? Ein Spieler könnte sich in der Halle verletzen, dann doch schon ein Schaden in Millionen.