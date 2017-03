Am Freitag 10.03.2017 um 19.30 Uhr trafen sich die Mitglieder der Männerriege Aristau und die Delegationen der turnenden Vereine im Restaurant Talhof in Althäusern, um vor der GV das Nachtessen einzunehmen. Der Präsident Guido Küng begrüsste uns und wünscht allen „en Guete“.

Um 20.40 Uhr eröffnete Präsident Guido Küng die 26. Generalversammlung und begrüsste die 31 stimmberechtigten Mitglieder der Männerriege, sowie die 6 Gäste als Delegierte der DR, der GerturA und vom TV.

Der Präsident Guido Küng verlas den gemeinsamen Jahresbericht von Riegenleiter und Präsident über das Vereinsjahr 2016, das im Zeichen vieler sportlichen und festlichen Aktivitäten stand. Im März wurde am Skiweekend im Gebiet vom Hasliberg eifrig Ski gefahren. Im April ging’s an Volleyball Turnier nach Berikon, wo sich die Gruppe einen guten Mittelfeldrang herausspielte. An der GV zum 25-Jahr-Jubiläum konnten 75 Gäste nebst einem feinen Essen vom Buffet, auch einen unterhaltsamen Abend im Restaurant Krone mit dem Auftritt von Philipp Galizia geniessen. Die Vereinsreise mit den ÖV führte 23 Männerriegler in die Bundesstadt. Während der aufschlussreichen Führung durch das Bundeshaus konnten wir schon in den Sesseln der National- und Ständeratsgrössen Probesitzen. Am Nachmittag ging’s zuerst zum Bärengraben, dann mit Bus, Tram und der Standseilbahn auf den Gurten. Nach dem verspäteten Mittagessen genossen wir bei schönstem Wetter vom Aussichtsturm aus die herrliche Aussicht auf Eiger, Mönch, Jungfrau, wie auch auf die Stadt Bern. Unser traditioneller Racletteabend gehört ins Dorfleben. Dank der aktiven Mithilfe aller Riegenmitglieder klappte alles bestens. Das Dekorationsteam gestaltete wieder einen einladenden Vorraum und auch die Turnhalle bot dank der Mithilfe von Doris und Sonja eine angenehme Atmosphäre. Zum Schluss dankte er allen Vereinsmitgliedern für die spontane und zuverlässige Mitarbeit bei den vielen Anlässen.

Riegenleiter Röbi Strebel verlas die Rangliste vom Probenbesuch. Es gewann Walter Staubli vor Röbi Strebel und Ueli Küng. Am Minigolfturnier siegte Werner Keller vor Karl Meier und Roman Morach.

Roland Stöckli erläuterte die sauber abgefasste Jahresrechnung. Da wir den ganzen Jubiläumsabend aus der Vereinskasse bezahlten, gab es ein Minus in die Jahresrechnung.

Vicepräsident Walter Staubli verlas das Demissionsschreiben unseres Präsidenten Guido Küng. Er würdigte seine Verdienste in den 7 Jahren und zählte einige davon auf. Wir dankten ihm mit einem kräftigen Applaus und überreichten ihm einem Blumenstrauss und ein Kuvert. Damian Baer amtete als Tagespräsident. Zuerst liess er die übrigen Vorstandsmitglieder wählen, sie bleiben in ihren Ämtern. Als neues Vorstandsmitglied und gleichzeitig als Präsident stellte sich Ueli Küng zur Verfügung. Einstimmig und mit grossem Applaus wurde er gewählt. Ueli meinte, er kenne die MR und sie sei ihm ans Herz gewachsen, war er doch als Präsident des Turnvereins schon bei deren Gründung dabei. Röbi Strebel als Riegenleiter stellte sich für ein weiteres Jahr zur Wahl. Mit grossem Applaus wurde er bestätigt.

Röbi Strebel stellte das Jahresprogramm 2017 vor. Speziell erwähnte das Kant. Turnfest im Juni in Muri, die Vereinsreise am 2./3 Sept., sowie den Racletteabend am 28. Okt.

Die verschiedenen Riegen dankten der MR fürs Essen und die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres und freuen sich auf den kommenden Turnerabend.

Zum Schluss dankte Guido allen Mitgliedern für die Mitarbeit und wünschte allen noch einen schönen Abend.