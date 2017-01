Nur gesagt: Morgen, am Sonntag, den 15. Januar 2017, man geht in die Sporthalle Egg in Frenkendorf. 25 Int.TriRhena Hallenfussballturnier für B-Junioren. Gruppe 4 vom 8.30 Uhr bis 11.44 Uhr. Dann die Zwischenrunde Gruppe A von 11.50 Uhr bis 13.59 Uhr. Dann etwas Spezielles: FC Basel Auswahl gegen FC Frenkendorf Selection, natürlich die alten Herren. Und von 14.45 Uhr bis16.42 Uhr die Zwischenrunde von Gruppe B. Dann die Finalspiele und das FInal. Dies alles von 17.10 - 18.30 Uhr. Das Wetter ist ja nicht gerade Super, also geht man die Jugend anschauen. Viel Spass.