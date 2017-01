In Seon werden die Jassteppiche wieder ausgerollt. Der Skiclub Seon lädt alle Jasserinnen und Jasser zum 21. Seoner Jass-Abend ein. Die Vorfreude ist gross. Denn was gibt es schöneres in dieser Jahreszeit, als einen gemütlichen Jass in geselliger Runde? Ok, vielleicht ein gemütlicher Jass in geselliger Runde mit einem Glas Wein. Nein Spass beiseite. Der nächste Jass-Abend findet also am Freitag, 10. März 2017 um 19.30 Uhr (Standblattausgabe ab 19.00 Uhr) in der Turnhalle 4 (beim Singsaal) in Seon statt (französische Karten). Gespielt wird an diesem Abend neu in zwei Kategorien. Wie in den letzten zwanzig Jahren wird der Einzelschieber mit zugelostem Partner gespielt. Neu kann man sich auch paarweise anmelden (Partnerschieber). So jasst man den ganzen Abend mit dem gleichen Partner. Also los gehts! Sucht euch einen Partner(in) und meldet euch als Jassteam an. Es wird wie all die Jahre jedem Teilnehmer ein Znüni serviert. Beim Einzelschieber wird wiederum um Gold gespielt. Alle anderen Teilnehmer erhalten einen Naturalpreis. Das Startgeld beträgt Fr. 25.--. Anmelden kann man sich bei Roland Walti (062 775 06 03 – walti.roland@bluewin.ch) oder am Spielabend bis 19.15 Uhr. Aus organisatorischen Gründen freut sich der Skiclub jedoch auf eine vorgängige Anmeldung. So steht also einem spannenden Jassabend nichts mehr im Wege und der Skiclub Seon freut sich über eure Anmeldung.