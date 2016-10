Schon zum 3.Mal ist Margherita's Karaoke aus Wiedlisbach mit dem Finale der Schweizer Karaoke Meisterschaft zu Gast in der heimischen Froburg.



Seit 1992 tourt Margherita mit Karaoke durch die Schweiz und das benachbarte Ausland und schon zum 14.Mal organisiert sie die offizielle Schweizer Meisterschaft.

Um auch dem lokalen Publikum den Event etwas schmackhafter zu machen,wird dieses Mal der Eintritt zu diesem absolute Non Profit Event gratis sein.



Dem Finale gingen diverse Vorausscheidungen voraus.

Die jeweiligen Sieger qualifizierten sich in der Folge für die Final-Teilnahme.

Im Vordergrund steht der Spass am Singen und sich mit anderen Karaoke Fans zu messen.

Bemerkenswert ist das Zusammengehörigkeit Gefühl der eher

kleinen Karaoke Szene.

Nicht desto trotz gibt es auch für Karaoke Europa-ja sogar Weltmeisterschaften

Mit der Schweizer Meisterschaft verfolgt Margherita das Ziel Karaoke bekannter und in der "Casting-Landschaft" salonfähiger zu machen,denn Karaoke ist bei weitem nicht nur schräg und laut,ganz im Gegenteil.Schon so mancher Promi der zu Gast war hat bestätigt dass viele unserer Talente es mit arrivierten Künstlern aufnehmen könnten.

Margherita und ihr Ehrenamtliches Team und auch die Teilnehmenden würden sich natürlich über einen berstend vollen Saal freuen.

Infos findet man im FB oder unter www.karaoke-schweiz.ch