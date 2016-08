Resultate (beinahe) so gut wie an der Olympiade in Rio

Heidi Diethelm Gerber hat’s vorgemacht mit dem Gewinn der Bronzemedaille an der Olympiade in Rio. Am diesjährigen Limmattaler Pistolenschiessen auf der Ebne in Obersiggenthal versuchten 134 Schützinnen und Schützen gleich erfolgreich zu sein und erzielten (fast) so gute Resultate. 50% der Teilnehmer(innen) schossen mit dem gleichen Sportgerät wie Heidi, nämlich mit der Kleinkaliber-Sportpistole. Die Übrigen mit der Frei- oder der Ordonanzpistole. Bei zwei Stichen (Wettkampf-Disziplinen) sind auch die Scheiben min 25m in derselben Entfernung. Der Unterschied zu Rio ist nur, dass bei Heidi im Final der besten acht Schützen die Trefferfläche nur den halben Durchmesser hat wie unser Zehner – alles ausserhalb war bei ihr kein Treffer. Bei uns sind es dann halt Neuner, Achter, Siebner…. Gleich wie bei Heidi in der Qualifikationsrunde! Einen Vorteil hatten die Schützen in Rio: Sie schossen in der Sporthalle bei stets konstanten Licht- und Umgebungsbedingungen. Auf der Ebne ist praktisch Freiluftbetrieb. Abwechselnd heller Sonnenschein und Wolken, dann kann auch mal Regen das Resultat beeinflussen.

In diesem Jahr herrschten aber an allen drei Schiesstagen die perfekten Sommerbedingungen. In der Schützenstube war daher, wie auch im Schützenstand, stets reger Betrieb. Ein grosser Dank geht an alle Helfer(innen) der PSO, sei es in dieser oder jener Aufgabe. Mit dem Total von 244 gelösten Stichen wurde ein Rekord in der 14jährigen Geschichte des Limmattaler erreicht.

Es gab sehr viele Spitzenresultate. Eben, fast wie in Rio! Erstmals gewann mit Beat Elmer ein Schütze aus Fahrwangen mit ausgezeichneten 99 Punkten (von max. 100).

Die PSO dankt allen für die Teilnahme und hofft auf ein Wiedersehen im August 2017.

Den Vereinswettkampf gewann die PS Ennetbaden mit 94.0 Pt. vor SG Neuenhof mit 93,3 Pt. und PS Obersiggenthal mit 93,1 Punkten.

Die besten Einzelresultate: Vereinskonkurrenz 50m: 1. Elmer Beat, PC Fahrwangen, 99 Pt; 2. Grossen Dieter, SG Klingnau, 98 Pt; 3. Meier Kurt, PS Obersiggenthal, 97 Pt; 4. Höchli Klemens, SG Zurzach, 96 Pt; 5. Gantenbein Reto, 96 Pt; 6. Sommer David, PS Ennetbaden; 7. Meier Adrian, SG Neuenhof; 8. Egloff Viktor, PS Spreitenbach; 9. Müller Adrian, PS am Etzel; 10. Hitz Roger, PS Obersiggenthal, alle 95 Pt; 11. Thut Inge, PS Ennetbaden; 12. Flück Simon, SG Neuenhof; 13. Merker Niklaus, SG Baden, alle 94 Punkte.

Auszahlungsstich 25m: 1. Egloff Viktor, 147 Pt; 2. Tschachler Andreas, 147 Pt, beide PS Spreitenbach; 3. Riek Christoph, 146 Pt; 4. Menzel Michael, 146 Pt, beide PS Obersiggenthal; 5. Schmid Daniel, PC Homrig, 146 Pt; 6. Müller Adrian, PS am Etzel; 7. Gantenbein Reto, PK Kaiserstuhl; 8. Flatau Martin, PS Obersiggenthal, alle 145 Pt; 9. Meier Kurt, PS Obersiggenthal; 10. Seeberger Helmut, SSG Brugg-Windisch; 11. Acklin Paul, PS Kölliken; 12. Häfeli Christian, SG Baden, alle 144 Punkte.

EWS 50m: 1. Häuptli Chantal, 99 Pt; 2. Flück Simon, 97 Pt; 3. Meier Adrian, 96 Pt. alle SG Neuenhof; 4. Lüthi Clemens, PS Wettingen, 95 Pt; 5. Marchesi Bruno, PS Obersiggenthal, 94 Pt; 6. Wolfgang Fabienne, SG Neuenhof; 7. Flatau Martin, PS Obersiggenthal, beide 93 Pt; 8. Widmer Andy, 92 Pt; 9. Riek Christoph, 92 Pt, beide PS Obersiggenthal; 10. Zelzer Carmen, PS Ennetbaden; 11. Tschachler Andreas, PS Spreitenbach, beide 92 Punkte.

EWS 25m: 1. Menzel Michael, PS Obersiggenthal, 147 Pt; 2. Egloff Viktor, 146 Pt; 3. Tschachler Andreas, 147 Pt, beide PS Spreitenbach; 4. Schwarz Walter, 145 Pt; 5. Marchesi Bruno, 145 Pt; 6. Flatau Martin, 144 Pt, alle PS Obersiggenthal.

Die komplette Rangliste ist auf www.ps-obersiggenthal.ch zu finden.