Kürzlich durfte der Inner Wheel Club Olten-Niederamt sein 10-jähriges Bestehen feiern. Der sommerlich schöne Freitagabend begann mit einem Apéro auf dem Neuburenhof in Schönenwerd. Nach und nach gesellten sich Gäste zu den zahlreich erschienenen IWC Jubilarinnen. Darunter durfte man eine Sechserdelegation des Partnerclubs IWC Zug begrüssen. Alle drei regionalen Rotaryclubs, RC Olten, RC Olten-West und RC Gösgen-Niederamt, waren mit ihren Präsidenten oder Vertretern anwesend. Grosse Freude machte den Damen, dass sich alle Partner den Anlass nicht entgehen liessen und mit feierten. Auch der Freundschaftsclub IWC Schriesheim-Weinheim verbrachte in Gedanken und mit einer freundschaftlichen Geste unsere Feier. Das Neuburenhofteam verwöhnte die Feiernden kulinarisch in ihrer heimeligen Gaststube. Schon im Freien überraschten Alphornklänge und das Sennechörli Bergröseli Niederamt unterhielt mit, dem Anlass angepassten Vorträgen, während dem ganzen Abend. Sehr liebenswürdige und mit einem Zustupf für die Sozialkasse versehene Glückwünsche durfte die Präsidentin Rita Meier von den Gästen entgegennehmen und ebenso herzlich verdanken. Die ehemalige Gründungspräsidentin Monique Tabeling hielt Rückschau auf die vergangenen 10 Clubjahre. Im Sinn von Inner Wheel durften schon viele soziale Projekte unterstützt und Freundschaften im In- und Ausland gepflegt und bereichert werden. Ein sehr würdiger Jubiläumsanlass wird in Erinnerung bleiben ganz nach dem Motto: Zusammen sind wir stark ! Das Inner Wheel Rad möge sich stets weiter drehen und viel Freude und Befriedigung in den „Club mit Herz“ bringen.