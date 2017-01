Aufregung an der Pädagogischen Hochschule in Basel. Ein rund 40-Jähriger deutscher Student bedroht die Dozenten an Leib und Leben.

Mindestens drei Dozenten stehen deshalb seit Mitte Dezember unter Personenschutz, wie die «Schweiz am Sonntag» schreibt.

Gemäss Recherchen soll der Deutsche aus der Schule geworfen worden sein, nachdem er immer zu spät zum Unterricht erschienen war und die Gruppenarbeiten geschwänzt hatte.