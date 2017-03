Am Sonntagabend um 21. 54 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei Basel-Landschaft die Meldung, dass ein Wochenendhäuschen in Seltisberg nahe der General Guisan-Strasse brenne. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Aufgeboten wurde die Feuerwehr Oris, die unterstützt durch die Stützpunkt-Feuerwehr Liestal, den Brand schnell unter Kontrolle brachte.

Das Häuschen brannte bis auf die Grundmauern nieder, es entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde jedoch niemand, da sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand im Haus befand.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen von Polizei un Staatsanwaltschaft. (bz)