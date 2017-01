Es war eine halsbrecherische Flucht: Als der heute 71-jährige Schweizer am 7. Juli 2011, einem Donnerstag, um 11.45 Uhr nach Hause kommt, wartet die Polizei vor seiner Wohnung. Nicht von ungefähr, denn der Rentner hatte einen Angestellten eines Betreibungs- und Konkursamts massiv bedroht.

Doch statt aus seinem Auto auszusteigen, flüchtet der Mann. Er rast nach Muttenz, touchiert in einem Kreisel einen Anhänger. Im Industriequartier entkommt er seinen Verfolgern. Doch wenig später können ihn die Baselbieter Polizisten an seinem Wohnort in Pratteln festnehmen. Den Führerausweis muss er abgeben. Zudem zeigt sich: Er hatte 1,11 Promille Alkohol im Blut.

Die Ereignisse wecken offensichtlich grundsätzliche Zweifel an der Fahreignung des Rentners. Im folgenden Februar entzieht die Polizei Basel-Landschaft dem Verkehrsrowdy den Führerschein auf unbestimmte Zeit. Begründung: Mangelnde Fahreignung, charakterliche Defizite und verkehrsrelevanten Alkoholmissbrauch.

Gutachten stellt Persönlichkeitsstörung fest

Ein Gutachten der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel stellt bei ihm einen verkehrsrelevanten schädlichen Konsum von Alkohol sowie "eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen und narzisstischen Zügen" fest. Deshalb beeinträchtige bereits ein moderater Alkoholkonsum seine Fahreignung. Den Führerschein soll er deshalb erst zurück erhalten, wenn ein positives Gutachten vorliegt und er sechs Monate keinen Alkohol konsumiert hat.

Diese Hürde meisterte der Rentner drei Jahre später: Im November 2014 erhielt er den Führerausweis zurück. Doch die Freude währt nicht lange. Bereits im Februar 2015 liefert eine Haarprobe den Beweis, dass er Alkohol konsumiert hat. Und schon ist er den Führerausweise wieder los.

"Automobilistische Verwahrung"

Dagegen wehrte sich der heute 71-Jährige mit einer Beschwerde. Nachdem Regierungsrat und Kantonsgericht diese abwiesen, zog er vor Bundesgericht. Er moniert, dass unverhältnismässig streng behandelt worden sei. Nach einer einmaligen Trunkenheitsfahrt hätten "vergleichbare Ersttäter" ihre "administrative Schuld" nach drei oder sechs Monaten abgetragen.

Er dagegen sei von Beginn an als "schwerer Fall" taxiert und mit rigorosen Auflagen konfrontiert worden. Obwohl er in den letzten 3½ Jahre doch nur sehr wenig Alkohol konsumiert und somit den Verdacht auf das Vorliegen einer verkehrsmedizinisch relevanten Abhängigkeit widerlegt habe. Der neuerliche "äusserst moderate Alkoholkonsum" rechtfertige den erneuten Entzug des Führerausweises nicht. Der Führerausweisentzug für mehrere Jahre komme einer "automobilistischen Verwahrung" gleich.

Das Bundesgericht hat seine Beschwerde nun abgewiesen. Es verweist in der Begründung auf das Gutachten. Der Führerausweis sei ihm nicht wegen einer einmaligen Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Vielmehr hätten sich die Zweifel an seiner Fahreignung als berechtigt herausgestellt. Die Richter folgern, dass "seine Teilnahme am motorisierten Strassenverkehr nicht vertretbar" gewesen sei.

Führerausweis-Entzug selber zu verantworten

Weil er trotzdem höchstens zeitweise abstinent gelebt und "phasenweise Alkohol in mehr oder weniger moderatem Umfang konsumiert" habe, habe er es sich selber zuzuschreiben, dass er den Führerausweis erst nach drei Jahren zurück erhielt. Dass er dann bereits die erste Verlaufskontrolle im Februar 2015 nicht bestand und ihm der Ausweis umgehend wieder entzogen wurde, habe er ebenso selber zu verantworten.

"Die Polizei hatte ihm noch besonders und unmissverständlich erläutert, dass Abstinenz gemäss ihrer Verfügung den völligen Verzicht auf den Konsum von Alkohol bedeute", hält das Bundesgericht weiter fest. Es sei deshalb auch nicht ansatzweise ersichtlich, inwiefern die kantonalen Instanzen Bundesrecht verletzt haben könnten, als sie ihm nach dem Verstoss gegen die Abstinenzauflage den Führerausweis wieder entzogen.

Urteil: 1C_463/2016