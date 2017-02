Die Schwingerverbände aus Baselland und Basel-Stadt bewerben sich gemeinsam für die Austragung des Eidgenössischen Schwingfests 2022. Dieses soll in Pratteln stattfinden.

Das Fest soll beim Hülftenkreisel stattfinden, teilen die Verbände an einer Medienkonferenz mit. Dort stehe auf kurzer Distanz rund 30 Hektaren Fläche für das Festzentrum, die Arena, das Steinstossen, die Verpflegungs- und Unterhaltungszelte sowie für das Public-Viewing zur Verfügung. Das vorgesehene Festzentrum sei zudem in der Nähe der geschichtsträchtigen Hülftenschanz und ermögliche ein Schwingfest in einer landschaftlich schönen Umgebung.

Die Baselbieter Regierung freue sich auf die gemeinsame Bewerbung, schreibt sie in einer Mitteilung. Sie wolle die Kandidatur unterstützen.

Eine Kandidatur der beiden Basel steht schon länger im Raum. Die kantonalen Schwingerverbände prüften vergangenes Jahr eine Durchführung im Raum Aesch. Jedoch stiessen sie auf Kritik von Bauern und Naturschutzorganisationen. Die Planung wurde deshalb im November zurückgestellt. Dafür klärten die Verbände die Möglichkeit ab, das Schwingfest im Gebiet St. Jakob durchzuführen. Nun soll es also offiziell Pratteln werden.

Das "Eidgenössische" findet als grösstes Sportereignis der Schweiz alle drei Jahre statt. Den Entscheid über den Austragungsort 2022 fällen die Abgeordneten des Eidgenössischen Schwingerverbands im Frühling 2018. (zam)