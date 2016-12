Ein unachtsamer Lieferwagenlenker hat am Montagmorgen in Muttenz eine Kollision mit einem Tram verursacht. Er übersah gegen 6.15 Uhr auf der Rennbahnkreuzung beim Rechtsabbiegen in Richtung Pratteln einen 14-er. Fast hundert Trampassagiere mussten in eine Ersatzbus umsteigen.