In zwei Jahren müssen nun die Stimmbürger in allen neun Thal-Gemeinden einer Verlängerung zustimmen und niemand zweifelt daran, dass das komfortabel durchgeht. Zu stark profitiert das Thal, wie das Oberbaselbiet eine Randregion mit wenig alternativen Entwicklungsmöglichkeiten, vom Parklabel.

Potenter Sponsor an Bord

Da ist einmal der finanzielle Aspekt. Der Bund zahlt jährlich rund 600 000 Franken an den Naturpark Thal. Dazu kommen projektabhängige Beiträge. Die Bundesgelder fliessen aber nur, wenn sich auch der Standortkanton, die beteiligten Gemeinden selbst sowie Dritte finanziell am Park beteiligen. Der Kanton Solothurn macht das mit jährlich 150 000 Franken, dazu kommen ebenfalls projektbezogene Beiträge; die Gemeinden bezahlen einen Fünfliber pro Kopf der Bevölkerung und Dritte, das heisst vor allem Hauptsponsor Raiffeisen und diverse Stiftungen, rund 300 000 Franken pro Jahr. Dieser finanzielle Input von jährlich rund einer Million Franken kombiniert mit dem Naturpark-Label brachte dem Thal einen wirtschaftlichen Schub, einen kulturellen Aufschwung und eine landschaftliche Aufwertung.

Beim wirtschaftlichen Aspekt stehen der Tourismus und die Vermarktung von regionalen Produkten im Vordergrund. Fünf Label-Produzenten, so sagt Markus Jenny vom Naturpark Thal, könnten mittlerweile ihre Ware, bestehend aus Würsten, Käse, Mehl, Teigwaren und diversen Ölen mit annähernd hundertprozentiger Herkunft aus dem Thal, an Grossverteiler und andere Abnehmer liefern. Jenny: «Das wäre ohne das Naturpark-Label nicht in diesem Ausmass möglich.» Dazu kommen die sieben Gastrobetriebe, die besonders auf regionale Zutaten achten und damit von der Naturpark-Werbung profitieren.

Womit wir beim Tourismus sind: Mit seinem professionell gestalteten Auftritt im Internet und seiner Infostelle in Balsthal verfügt der Naturpark Thal über eine zugkräftige Infrastruktur, wobei das Parklabel wiederum eine zentrale Rolle spielt. Jenny sagt es so: «Das Label ist die regionale Vermarktung nach aussen, das uns mit allen andern Schweizer Pärken verbindet. So sind wir ein grosser Player statt eine Einzelmaske.» Das Resultat: Besucher aus der ganzen Schweiz kommen ins Thal.

Wie viele es sind, kann Jenny nicht beziffern, da der Grossteil als Tagestouristen kommt. Einen wichtigen Part spielen aber auch die Gruppenreisen. Dabei lassen sich Firmen, Schulen, Vereine und andere in der Regel vom Team der Infostelle beraten, das ihnen ganze Tagesprogramme mit Führungen zusammenstellt. Es kann dabei aus dem Vollen schöpfen. Hier nur ein paar Beispiele: Haarundkamm-Museum, Uhrenmuseum, Kräuterexkursionen, Holzweg, Lama-Trekking, Vogelberingungsstation, Erlebnisbauernhof und natürlich jede Menge Wandermöglichkeiten.

Keine Käseglocke über Parkgebiet

Bezüglich Naturaufwertung, laut Jenny das Kernthema des Naturparks Thal, laufen derzeit vier Projekte: Mit zusätzlichen Kleinstrukturen in der Landschaft werden Mauswiesel und Iltis gefördert, alte Weiher für Amphibien und Reptilien aufgewertet, Wälder ausgelichtet sowie die selten gewordenen Heidelerche und Gelbringfalter mittels Hecken und Einzelpflanzungen auf Feldern unterstützt. Daneben organisiert der Naturpark jährlich zwei Märkte, einen Kulturtag mit jeweils 3000 Besuchern, diverse Bildungsangebote und Arbeitseinsätze von Schulklassen.

Und nicht zu vergessen: Das Parkprojekt hat die neun Gemeinden, die aus der Not mit Arbeitsplatzverlusten und Abwanderung heraus schon lange eng zusammenarbeiten, noch mehr zusammenwachsen lassen. Ein Resultat davon ist, dass sie seit letztem Jahr gemeinsam eine Energiestadt bilden. Das Erstaunlichste aber aus Baselbieter Sicht ist, dass das Thal auch mit dem Park-Label nicht eingeschränkt ist in seiner Entwicklung. Denn die von Gegnern des Baselbieter Juraparks heraufbeschworene Käseglocke, die mit dem Park-Status über die Region gestülpt würde, gibt es im Thal nicht. Kein einziger Zonenplan habe geändert werden müssen, sagt Jenny.