In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Wiesenstrasse in Basel hat es in der Nacht auf Sonntag gebrannt. Die Mieterin der Wohnung erlitt Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung. Eine Nachbarin musste wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ebenfalls in die Notfallstation eingewiesen werden.