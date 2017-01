Der Basler Zoo ist der einzige in der Schweiz, der Nashörner hält. 1956 kam das erste in einem Zoo geborene Panzernashorn in Basel zu Welt. Seither wuchsen 34 Jungtiere im Zolli auf – Orys ist das 35. und bereits das vierte Junge von Mutter Quetta.

Neugierige Besucher können Orys und Mama Quetta im Nashornhaus besuchen. Aus Rücksicht auf die Familie bleibt dieses aber über Mittag (12 bis 14 Uhr) und ab 16.30 Uhr geschlossen. (zam)