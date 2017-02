Ab dem 14. März steht Emil Steinberger mit seinem Nostalgie-Programm «Emil – no einisch!» in Basel und anderen Schweizer Städten auf der Bühne. Noch einmal. Vor knapp zwei Jahren hat er nach 28 Jahren Bühnenpause sein Comeback gegeben mit einem Best-of seiner Nummern. Er kann einfach nicht aufhören. Und er kann sich nicht so gut abgrenzen. «Die Wünsche der Leute sind so menschlich, da fällt es mir schon schwer, zu sagen, dass es keine Vorstellung mehr gibt», sagt er. Die Theater in der ganzen Schweiz wollen ihn und das Publikum will ihn auch. Viele Vorstellungen sind bereits ausverkauft. «Das ist schon ein Druck», gibt er zu. Immerhin ist er unterdessen 84 Jahre alt – aber darüber redet er eigentlich nicht gerne. Viel lieber spricht er über seine Frau Niccel, die ihn Tag für Tag unterstützt und ihm hilft, auch einmal Nein zu sagen.

Früher meisterte er die Tournee alleine. Requisiten ausladen, aufbauen, wieder abbauen und einladen. Er kurvte von Theater zu Theater, «ohne GPS». Nach der Vorstellung durch den Hinterausgang raus, ganz alleine zurück ins Hotel, vielleicht noch auf ein Bier an der Hotelbar. «Abends im Zimmer fühlt man sich leer», sagt Emil Steinberger. Obwohl er auf der Bühne mit unglaublich viel positiver Energie überschüttet werde. «Das ist wie Medizin», sagt er. Kränkelt er vor einem Auftritt, ist das nach der Aufführung alles wie weggeblasen. «Ein schönes Gefühl.»

Ohne Niccel an seiner Seite, wäre er gar nie auf die Bühne zurückgekehrt und vielleicht immer noch in New York. Dorthin hat er sich 1993 zurückgezogen, weil er einfach mal «Mister Nobody» sein wollte. Ohne Begleitung wurde und wird er in der Schweiz immer und überall angesprochen. «Wenn du aber eine Frau dabei hast, ist etwas Distanz da.»