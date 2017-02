Schon im Sommer könnten Bernhard Heusler (53) und Georg Heitz (47) als Verwaltungsratspräsident respektive Sportdirektor des FC Basel abtreten. Das sei nach Informationen des "SonntagsBlick" möglich. Offenbar gebe es im Hintergrund bereits Gespräche mit dem Basler Medien-Manager Bernhard Burgener (59). Dieser habe ein Konzept für die Zukunft des FCB in Aussicht gestellt, schreibt "20 Minuten".

Der Unternehmer aus Allschwil BL soll Heuslers Nachfolge antreten. Zudem solle das Basler Urgestein Marco Streller (35) in der sportlichen Leitung eine zentrale Rolle übernehmen, sprich Heitz als Sportdirektor beerben.

Bereits an der letzten Generalversammlung hatte Heusler den Mitgliedern versprochen, dass diese die neuen Klubbesitzer absegnen lassen können. "Es wird nie möglich sein, dass wir vom Verwaltungsrat allein einen neuen Eigentümer finden", sagt er vielsagend. Und: «Wir in der Führung spüren, dass es in diesem Club einmal neue Köpfe mit neuen Ideen und neuen Reizen braucht.»

Der Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG besitzt 75 Prozent der Aktien. Heusler hält 44,2 Prozent, Heitz 25 Prozent. Wenn es um die Weitergabe der 75 Prozent geht, wolle er dem Willen der restlichen 25 Prozent, die dem Verein gehören, folgen. Das machte der Verwaltungsrat an der letzten GV deutlich.