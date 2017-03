Schweizer Grenzwächter haben beim Autoübergang Weil am Rhein zwei Polen in einem in Zürich gestohlenen Fahrzeug angehalten. Die Kontrolle zeigte, dass sich der Fahrzeuglenker trotz Einreiseverbot in der Schweiz aufhielt. Der Beifahrer hatte eine Kleinmenge Betäubungsmittel bei sich.