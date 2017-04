Reist der FC Basel von A nach B, dann tut er dies normalerweise mit seinem auf den Namen Bebbi-Bus getauften Car. Einem Bus des Münchner Maschinenbaukonzerns MAN, der exakt jenem Modell entspricht, den auch Borussia Dortmund fährt. Oder Bayern München. Oder der FC Augsburg.

«Technisch gesehen sind all diese Cars gleich. Sprich der Komfort, die Sicherheitssysteme sowie andere Systeme sind identisch», erklärt Martin Jenzer, Leiter Operation bei der Firma Settelen AG. Dem Car-Unternehmen gehört der Bebbi-Bus, auf den der FCB lediglich ein Vorrecht auf die Benutzung hat. Braucht ihn der FCB nicht, kann der Bus für normale Fahrten gechartert werden.

Dass so Personen gefährliche Gegenstände im Car platzieren könnten, war bislang kein Thema, weil «bis zum Dienstag niemandem in den Sinn gekommen war, dass so etwas möglich ist. Und dafür müsste der Car je nach dem nicht einmal gemietet werden», sagt Jenzer.