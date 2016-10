Arsenal erhielt über 2000 Gäste-Tickets, der FCB nur 800. Wer das verstehen will, muss sich mit der Geschichte der Fussballfans in Paris auseinandersetzen.

Der PSG, das ist Hochglanz-Fussball. Zlatan Ibrahimovic trug die Marke in die Welt, der Pop-Star beim Club aus Katar. Investoren aus diesem Land, firmiert unter der Gruppe QSI (Qatar Sports Investments), hatten den Club 2011 übernommen. Die Veränderungen, die die neuen Financiers mitbrachten, waren brachial. Eine dreistellige Millionensumme wurde eingeschossen, das Kader komplett überholt, das Logo neu designt, das Gründungsjahr darauf getilgt. Auch die Fans wurden ausgetauscht, denn diese prägten ein nur schwer vermarktbares Image.

Die Fanszene ist gezeichnet durch die verworrene Feindschaft zweier Lager. Die Boulogne Boys, auch Kop de Boulogne, besetzten eine der beiden Fankurven. Ihre Anhänger stammen oft aus gutem Haus, aus der Gegend des Parc des Princes. Eine Verallgemeinerung verschiedener Interessen unter ihnen ist schwierig. Hooligans, Ultras, die Grenzen sind oft nicht klar zu trennen. In der Tendenz aber gelten sie als rechtsextrem, wie Spruchbänder aber auch Gewaltaktionen in der Vergangenheit bezeugen.

Ihnen steht die Virage Auteuil auf der anderen Tribune gegenüber. Einige Anhänger haben Migrationshintergrund, viele wohnen in den östlichen Banlieues der Stadt. Auch hier gibt es unterschiedliche Untergruppierungen. Eine Einteilung in links und rechts – wie sie immer wieder vorgenommen wurde – wird den Tatsachen nicht gerecht, Fakt hingegen ist: Gewalttätige Auseinandersetzungen dieser beiden Kurven, in manchen Fällen auch mit der Polizei und auswärtigen Fans, hatten in den vergangenen Jahren gar zu Toten geführt.

Der «Plan Leproux»

2011 griff PSG durch. Der «Plan Leproux», benannt nach dem damaligen Präsidenten, zeigte Wirkung. Dieser sah unter anderem vor, dass Jahresabo-Besitzer einzeln in jedem Spiel neu platziert wurden. Mehrere Untergruppierungen der Tribune Auteuil wurden verboten. Ultras und Hooligans verzogen sich weitestgehend in den Hintergrund. Die Boulogne Boys sind dennoch im Stadion, wenngleich ohne Zaunfahne.

Zahlreiche gemässigte Fans wollten mit den Neuerungen nicht Schritt halten, die die Besitzer vorgaben. Deren Vorstellungen der Fussballkultur liegt nicht weit entfernt von jenen, die die hiesige Fanszene mitträgt. Dies wird nicht nur im am Montag veröffentlichten Statement der organisierten Muttenzerkurve deutlich. Darin kündigt die MK an, auf das Spiel zu verzichten und nicht nach Paris zu reisen. Die FCB-Fans widersetzen sich damit der Forderung der Pariser Behörden, Matchbesucher mittels Vouchers und Armbändel einzeln zu registrieren.

Aber auch die Veränderungen mit dem Einzug katarischer Investoren werden angesprochen: «Dass PSG sit dr Übernahm vo katarische Investore (QSI) vor allem als Marketing-Instrumänt vom Emirat Katar dient und dr Klub viel vo sinere ursprünglige Magie verlore het, isch denn au bezaichnend.»