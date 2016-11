Gaius Caesar Augustus Germanicus, genannt Caligula, kriecht. Wie ein Tier robbt der römische Kaiser über die knallorangefarbene, in einem spitzen Dreieck zulaufende Bühne des Basler Schauspielhauses. Es ist eng, der Boden ist schräg, verbietet dem Kaiser den aufrechten, stolzen Gang. Als ein Gefallener tritt er auf, als Kranker, als eine vom Schicksal gebeutelte Kreatur, die Nüsse knackt und die Hose wie nach dem Toilettengang unten hängen lässt.

Seine Geliebte und Schwester Drusilla ist tot, und nun scheint er verrückt geworden, dieser Kaiser. «Ich will den Mond haben», ruft er, denn jetzt, wo er das Glück nicht mehr haben kann, will er das Unmögliche. Will seine Macht spüren. Will die totale Freiheit. Und auch wenn seine Macht das Glück nicht erzwingen kann – das Unglück ist problemlos herbeizuführen. Für jeden Einzelnen seiner Untertanen.

Und so richtet sich Caligula wieder auf und errichtet ein Schreckensreich, das seinesgleichen sucht. Jeder römische Bürger hat jederzeit den Tod zu erwarten, und Caligula erhängt die Angehörigen seiner engsten Vertrauten zuerst. «Diese Welt ist ohne Bedeutung», antwortet Caligula den zaghaften Nachfragen seiner Untertanen nach der Sinnhaftigkeit seines Tuns. «Wer das erkennt, ist frei.»

Als seine Schreckensherrschaft bereits drei Jahre währt, bringen es seine gebeutelten Untertanen noch immer nicht über sich, den charismatischen Despoten zu ermorden. Möglichkeiten gibt es viele auf dieser engen Bühne (Simone Mannino). Doch im Angesicht des golden gewandeten Kaisers versagt die Kraft, das Messer oder den Revolver zum erlösenden Einsatz zu nutzen. Sie alle sind ihm erlegen, ob sexuell oder ideell. Steckt vielleicht in Jedem ein heimlicher Bewunderer seiner Macht? Lässt sich der menschliche Gerechtigkeitssinn so leicht aushebeln?

«Heute bin ich Venus»

Caligula hat viele Gesichter. Lässt sich im barocken Reifrock als Venus anbeten. Verteilt Nüsse ans Volk, ist Liebhaber aller, und nimmt sich zum Sex, wen er gerade will.

Mit stoischer Ruhe verkörpert Thiemo Strutzenberger diesen Despoten, lässt alle Verzweiflung um sich herum abprallen. Eine schaurig-stringente Leistung ist das.

Aber auch die anderen Ensemblemitglieder zeigen grosses Können: Der brave, aber Caligula verzweifelt verfallene Scipio etwa (Vincent Glander), die mütterliche Geliebte Caesonia (Katja Jung), der mutige, doch letztlich unfähige Widersacher Cherea (Ingo Tomi). Sie alle sind in knalligen Farben gekleidet, die ihnen ihre ganz eigene Rolle im Hofstaat zuweisen. Sie positionieren sich zu Standbildern, die auf das Wesentliche reduziert sind. Wie mit einem Lupenglas rückt Regisseur Antonio Latella seinen Figuren und ihren Emotionen auf die Pelle. Ihre Angst ist im Publikum physisch spürbar.

Der Spannungsbogen reisst in dieser fast dreistündigen Inszenierung nicht ab. Nicht nur, weil der Schrecken andauert über Caligulas Postulat der Freiheit als Begründung für Grausamkeiten. Sondern auch, weil Albert Camus’ Schauspiel – das 1945 mit dem Grauen des 2. Weltkriegs im Nacken uraufgeführt wurde – seine Thesen durchaus auch mit philosophischer Gründlichkeit verhandelt.

«Er ist ein Kind», urteilt anfangs Caligulas Vertrauter Helicon (mit schauriger Geradlinigkeit: Steffen Höld) – und man fühlt sich ungut erinnert an all die Medientitel, die den designierten US-Präsidenten als in der Pubertät Verbliebenen beurteilen, oder gar Parallelen zum Führer des Nazi-Regimes ziehen. Oder man sieht in Caligulas Mordeslust unfreiwillig Parallelen zu all den Selbstmordattentätern, deren Handeln nicht logisch erscheint. Doch Caligula erklärt es uns. Er sagt: «Ich lebe, ich töte, ich übe die berauschende Macht des Zerstörers aus, neben der die Macht des Schöpfers wie ein Nachäffen erscheint. Das heisst glücklich sein.»

Caligula spielt Gott. Und in seiner offenbar sinnlosen Brutalität, in seinem bewussten Kampf gegen die Logik, gegen die Gerechtigkeit, gegen die Menschlichkeit, ist die Figur des Caligula heute aktueller denn je. Und Latellas Inszenierung gemahnt indirekt an den Mut aller, sich solcher Schreckensherrschaft mutig und frühzeitig zu widersetzen.

Caligula läuft am Theater Basel noch bis zum 21. 12. www.theater-basel.ch