Der letzte Tanz

Zurück in Arjeplog geht es auf den Uddjaure-­See. Der mit einer Fläche von 249 Quadratkilometern zehntgrösste See Schwedens wird im Winter zu einer gigantischen Eisfläche – und damit zur grossen Spielwiese für Testfahrten aller Art. Von Erlebnisfahrten für Privatkunden über Tests diverser Autohersteller bis hin zu Trainingsfahrten für Rennfahrer ist hier alles gefahrlos möglich. Auf dem See sind vier Formel­-1-­Strecken in Originalgrösse nachgebildet. Statt im Kiesbett oder gar im Reifenstapel endet ein Abflug hier aber höchstens im weichen Schnee. Aber: Anstelle von griffigem Asphalt gibt es hier nur blankes Eis unter die Reifen. Nach einer intensiven Saison ist der See heute zum letzten Mal befahrbar. Ab April beginnt es zu tauen, das Eis wird dünner. Doch für diesen einen Tag ist das Paradies aus Kurven und Geraden auf Eis noch voll befahrbar. Noch dazu mit einer italienischen Schönheit mit fast 700 Pferden unter der Haube und vier angetriebenen Hufen. Auch auf blankem Eis und ohne bissige Spikes­-Bereifung kommt der GTC4Lusso hier mühelos vom Fleck – und begeistert schon auf den ersten Metern mit den musikalischen Klängen, die der V12 bei höheren Drehzahlen von sich gibt. Respekt verdient sich der Ferrari aber auch mit seiner tadellosen Abstimmung, die man hier perfekt erfahren kann. «Der GTC4Lusso ist nicht nur schnell, sondern auch schön zu fahren», meint Ferrari­Chef­Testfahrer Raffaele de Simone. Nach einem Nachmittag auf dem zugefrorenen See kann man ihm nur recht geben. Der grossvolumige Saugmotor spricht so unmittelbar an, wie man es von modernen Turbo­Triebwerken kaum mehr kennt. Die Lenkung ist direkt übersetzt und äusserst präzise. Der vierplätzige Ferrari ist mit 4,92 Meter Länge zwar ein grosses Auto und mit fast 1800 kg auch kein Leichtgewicht, doch das steht dem Spass nicht im Wege.

Dank der guten Balance kann man das Gewicht nutzen und regelrecht mit dem Auto spielen. Es wirkt schon fast bizarr, doch am wohlsten fühlt sich der Allradler, wenn er auf dem Eis wie ein echtes Rallye­-Auto behandelt wird. Auf der Bremse einlenken, warten, bis das Heck ausschert und mit dosiertem Gas im gepflegten Drift ums Eck. Das würde man dem eleganten Italiener kaum zutrauen. Zumal das Ganze von einer beeindruckend präzisen Elektronik untermauert wird. Denn auch für derartige Manöver kann die Stabilitätskontrolle komplett eingeschaltet bleiben; das «Manettino» am Lenkrad steht auf «Comfort», die Abstimmung, die man auch für den Alltag auf der Strasse wählt. Es scheint, als lese die Elektronik den Fahrer. Sie lässt ihn gewähren, solange die Fahrmanöver kontrolliert wirken – und greift ein, wenn die Sache aus dem Ruder läuft. Leise tickend kühlt sich der Ferrari GTC4Lusso schliesslich ab. Die Stille kehrt auf den See zurück. Nebst der Erleichterung macht sich nun auch das Verlangen breit, hierher zurückzukehren, wenn der See wieder von einer dicken Eisschicht überzogen ist.