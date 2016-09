Als Porsche beherrscht er auch die sportliche Gangart tadellos. Natürlich kann ein fast zwei Tonnen schweres, hochbauendes SUV niemals bieten, was ein echter Sportwagen bieten kann. Doch was die Technik ermöglicht, ist trotzdem erstaunlich. Der Wandel geschieht, wie inzwischen üblich, per Knopfdruck. Getriebe, Fahrwerk und Auspuffklang lassen sich einstellen. Bei geöffneter Klappe röhrt der V6 angriffslustig aus den vier Endrohren, was schon viel zum Fahrerlebnis beiträgt. Das Getriebe kann manuell über schnell reagierende Schaltwippen geschaltet werden, oder man überlässt die Gangwahl der tadellosen Automatik.

Beim Fahrwerk bieten sich dem Piloten gleich drei Einstellmöglichkeiten. «Normal», «Sport» oder «Sport Plus». Die sportlichste Einstellung taugt allerdings fast nur für topfebene Rennstrecken, sollte man das SUV tatsächlich mal dahin entführen. Für öffentliche Passstrassen scheint «Sport» deutlich besser geeignet, da das Fahrwerk so noch genügend Reserven hat und deutlich souveräner arbeitet. So kommt auch auf kurvigen Strecken guter Fahrspass auf, zumal auch die Bremse ohne Ermüdungserscheinungen mitmacht, wie sich das eben für einen Porsche gehört.

Damit ist der Macan GTS eindeutig ein Schritt nach oben. Den deutlich teureren Turbo vermisst man kaum. Zumal auch ein sehr sportliches SUV seine sportlichen Talente im Alltag nur

selten zeigen darf und kann. Viel mehr geht es um Kofferraumvolumen, Platzangebot

und Fahrkomfort. Und da kann der Macan GTS genauso überzeugen, wie sein stärkerer Bruder. Auch hier weiss man eben bei Porsche, wie man die Kunden zufrieden macht.