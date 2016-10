Darf die Giulia zeigen, was sie kann, fühlt sie sich pudelwohl. Sofort zeigt sich die gute Balance durch die perfetkte Gewichtsverteilung von 50:50 auf beide Achsen. Der Motor überzeugt nicht nur mit seinem Klang, sondern auch mit seiner direkten Gasannahme ab 3000 U/min und mit unbändiger Kraft. Es ist also ein Leichtes, das Heck zum Ausfallschritt zu überreden. Dabei hilft auch das aktive Differenzial an der Hinterachse, das die Kraftverteilung mittels zwei Kupplungen kontrolliert. Es braucht etwas Eingewöhnung, um damit klarzukommen, da die Eingriffe nicht immer sehr flüssig erfolgen; effektiv ist das System aber allemal, um die Kraft besser auf die Strasse zu kriegen. Zudem hilft es, die Giulia brav zu stimmen, wenn sie brav sein muss. Im Normalmodus hält das Heck brav die Spur - was mit zur Alltagstauglichkeit beiträgt.