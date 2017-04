Sie wollten womöglich schon sehr bald zuschlagen. Von den Festnahmen berichteten die Nachrichtenagenturen AFP und dpa unter Berufung auf Ermittlerkreise.

In Frankreich findet am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt, die Anschlagsgefahr gilt als sehr hoch. Innenminister Matthias Fekl will sich noch am Dienstagmittag zur Sicherheit bei der Wahl äussern.