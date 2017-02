Fabiano Antoniani – wegen seiner Passion für das Musikauflegen von seinen Freunden nur DJ Fabo genannt – hat seine letzte Reise am vergangenen Samstag begonnen: Begleitet von einem Mitglied einer Stiftung, die sich in Italien für das Recht auf ein würdiges Sterben einsetzt, ist er in die Schweiz aufgebrochen, um in einem Hospiz der Sterbehilfeorganisation Dignitas seinem Leben ein Ende zu setzen. Gestern Vormittag hat er laut italienischen Medienberichten den Medikamenten-Cocktail getrunken und ist eine halbe Stunde später um 11.40 Uhr gestorben.

Hoffnung wich Verzweiflung

DJ Fabo war am 13. Juni 2014 mit seinem Auto schwer verunglückt. Seit dem Unfall war er vom Hals an abwärts gelähmt (Tetraplegie) und ausserdem erblindet. «Blockiert im Bett und umgeben von einer Nacht ohne Ende», wie er es selber formulierte. Der Mailänder hatte nach dem Unfall lange gekämpft und gehofft, dass sich sein körperlicher Zustand wieder bessere. Er hatte es sogar mit einer – in seinem Fall völlig nutzlosen – Stammzellentherapie versucht. Aber irgendwann wich die Hoffnung der Verzweiflung.

DJ Fabos Leidensgeschichte hat in Italien grosses Aufsehen erregt. Vor allem weil sich der 39-Jährige nicht damit abfinden wollte, dass er sein Land verlassen musste, um sterben zu dürfen. In einer bewegenden Video-Botschaft an Staatspräsident Sergio Mattarella hatte er im Januar gefordert, dass endlich ein Gesetz erlassen werde, das es Menschen wie ihm erlauben würde, in Italien freiwillig aus dem Leben scheiden zu können. «Signor Presidente, ich möchte die Wahl haben, zu sterben ohne zu leiden. Bitte helfen Sie mir, meinen Käfig zu verlassen», sagte DJ Fabo in der Botschaft.

Italien tut sich seit Jahrzehnten schwer, die schwierigen Grenzfälle zwischen Leben und Tod gesetzlich zu regeln: Sowohl aktive Sterbehilfe wie Beihilfe zum Suizid sind verboten. Es gibt aber auch keine verbindliche Normen zur passiven Sterbehilfe und zu sogenannten Patientenverfügungen. Oft müssen Patienten oder ihre Angehörigen jahrelang prozessieren, um – vielleicht – eine richterliche Erlaubnis zu erhalten, das Beatmungsgerät auszuschalten oder die künstliche Ernährung einzustellen.