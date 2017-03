Die altehrwürdigen Gebäude atmen den Geist ihrer 900 Jahre alten Geschichte. Könige, Staatschefs und Nobelpreisträger haben hier studiert. Wer den Campus in Oxford betritt, fühlt sich ins Mittelalter zurückversetzt. Die Universität, eine Autostunde von London entfernt, ist nach Bologna und Sorbonne die drittälteste in Europa – und gemäss internationalen Hochschule-Rankings die beste der Welt. Zu den berühmtesten Absolventen der jüngeren Vergangenheit zählen Margaret Thatcher, J. R. R. Tolkien oder Stephen Hawkings. Rektorin Louise Richardson empfängt die «Schweiz am Wochenende» in ihrem Büro mit Blick auf den Campus. «Diese Kinder werden die Welt verändern», sagt sie.

Frau Richardson, noch immer dominieren Männer die akademische Welt. Erst vor einem Jahr wurden Sie zur ersten Rektorin in der über 900-jährigen Geschichte der Universität Oxford ernannt. Wie empfanden Sie Ihre historische Berufung?

Louise Richardson: Wenn ich die Symbolik jetzt abstreiten würde, wäre das unehrlich. In Oxford dauerte es über 700 Jahre, bis Frauen überhaupt als Studentinnen zugelassen wurden. Und noch mal über 100, bis eine Frau die Leitung übernommen hat. Leider herrscht in der Gesellschaft noch immer eine grosse Diskrepanz. Nehmen Sie die Wirtschaft: In den Führungsetagen der meisten Unternehmen sitzen fast ausschliesslich Männer.

Der Frauenanteil unter Ihren Professoren ist mit 19 Prozent nicht besser.

Stimmt, das liegt aber daran, dass es nicht einfach ist, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen. Frauen bleiben weiterhin überproportional oft zu Hause, bei ihrem Nachwuchs. Erst wenn wir die Betreuung der kommenden Generation nicht mehr als Privatangelegenheit, sondern als gesellschaftliche Aufgabe betrachten, wird es genauso viele Frauen in Spitzenpositionen geben wie Männer.

Müssten nicht gerade Universitäten als Ort der Aufklärung deutlich weiter sein?

Damit haben Sie recht. Ich frage mich oft, wie viele Bücher nicht geschrieben, wie viele Lieder nicht komponiert und wie viele wissenschaftliche Entdeckungen nicht gemacht wurden, nur weil Frauen jahrhundertelang der Zugang zur Bildung verwehrt blieb.

Margaret Thatcher, selbst Oxford-Absolventin, wurde bereits 1979 zur ersten Premierministerin Grossbritanniens gewählt. Oxford hinkt 30 Jahre hinterher.