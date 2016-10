Er fühle sich "automatisch" zu schönen Frauen hingezogen, sagte er im Video. "Ich fange einfach an, sie zu küssen...Ich warte nicht einmal...Und wenn du ein Star bist, dann lassen sie es zu."

Trump äussert sich in dem Video, das am Freitag von der "Washington Post" veröffentlicht wurde, privat in einem Gespräch mit dem Moderator der Infotainment-Fernsehsendung "Access Hollywood".

Der Republikaner selber sprach in einer schriftlichen Erklärung von Äusserungen, wie sie Männer in Umkleideräumen machten. "Ich entschuldige mich, wenn ich jemanden beleidigt habe."

Trumps demokratische Rivalin Hillary Clinton nannte Trumps Bemerkungen im Video "schrecklich". "Wir dürfen es nicht zulassen, dass dieser Mann Präsident wird", sagte Clinton.

Politische Analysten erklärten in ersten Kommentaren, dass die Enthüllung Trump möglicherweise als Kandidaten erledigen werde.