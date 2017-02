Die US-Biermarke Budweiser aus dem multinationalen Konzern Anheuser-Busch InBev betonte zwar, sie habe mit ihrem Spot während des Super Bowl keine politische Botschaft aussenden wollen. Erzählt wird allerdings die Geschichte von Gründer Adolphus Busch, der aus Deutschland in die USA einwanderte. Trump-Kritiker lobten die Werbung, es gab aber auch Boykott-Aufrufe.

Werbespot zunächst zurückgewiesen

Als "offen politisch" wies der Sender Fox zunächst die Werbung der Baumarktkette 84 Lumber ab. Die Firma änderte sie ab und blieb mit einem Trick bei ihrer ursprünglichen Botschaft: Eine Mutter und ihre Tochter sind unterwegs - vermutlich durch die mexikanische Wüste in Richtung USA. Darauf folgt der Hinweis, sich den ganzen Spot online anzuschauen.

Auf YouTube ist dann in einem Fünf-Minuten-Film zu sehen, wie die beiden vor einer grossen Mauer ankommen, die sie nicht überwinden können. Es folgt die Botschaft: "Der Wille zu siegen ist hier immer willkommen."

Das Football-Finale Super Bowl schauen sich stets dutzende von Millionen Menschen an. Im vergangenen Jahr sassen knapp 112 Millionen Zuschauer vor den Fernsehgeräten.

Dekret von Bundesrichter aufgehoben

US-Präsident Trump hatte vor mehr als einer Woche per Dekret angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern 90 Tage lang keine Visa für die USA erhalten dürfen. Sämtlichen Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Ein Bundesrichter in Seattle hatte Trumps Erlass am Samstagmorgen auf Antrag der Bundesstaaten Washington und Minnesota ausgesetzt. Das Berufungsgericht in San Francisco lehnte danach einen von der Trump-Regierung eingereichten Eilantrag auf sofortige Aufhebung dieser Blockade des Einreiseverbots ab. Es will zunächst einmal ausführlichere Argumente von beiden Seiten hören.

Airbnb hatte zuvor bereits aus Protest gegen Trumps Dekret angekündigt, den wegen des Einreisestopps festsitzenden Menschen kostenlose Unterkünfte anzubieten.