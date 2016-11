Im ersten Moment war Donald Trump skeptisch. Als ihm der britische Fernsehproduzent Marc Burnett im Jahr 2002 vorschlug, eine Reality-Show mit dem New Yorker Geschäftsmann in der Hauptrolle zu entwickeln, schreckte er vor dem Angebot zurück. Solche Programme, erinnerte er sich später im Gespräch mit seinen Biografen, seien für die Unterschicht, für Menschen, die keine Aufgabe mehr im Leben hätten. Dann aber besann er sich eines Besseren. Denn er sah Potenzial in der Show, Potenzial für die «Marke Trump». Sein Flugzeug und sein Hotel im Spielerparadies Atlantic City werden in jeder Episode zu sehen sein, dachte er sich. Burnett, der mit TV-Schlagern wie «Survivor» ein Vermögen verdient hatte, gab dem Mittfünfziger recht. Die neue Show werde es ihm ermöglichen, eine jüngere Generation anzusprechen. Trump und Burnett wurden sich einig.

Der Lehrling

Die erste Episode von «The Apprentice» (auf Deutsch: «Der Lehrling») wurde im Januar 2004 ausgestrahlt. Das Intro zeigte Trump, wie er in einer Limousine durch New York chauffiert wird und sagt: «Ich bin Donald Trump und ich bin der grösste Bauunternehmer in New York» – eine Behauptung, die nachweislich falsch war.

Noch im selben Jahr ging das Firmenimperium des Hauptdarstellers zum dritten Mal bankrott. Trotzdem entwickelte sich «The Apprentice» zu einem Gassenhauer. Mehr als 20 Millionen Menschen schauten sich am Donnerstagabend jeweils an, wie Trump mit einem launigen «You’re fired» Kandidaten nach Hause schickte. Allein dies zeigt, wie talentiert Trump vor der Kamera agierte. «You’re fired» war nämlich in keinem Drehbuch zu finden; Trump erfand den Ausspruch spontan.

Vom Pleitier zum Macher

«The Apprentice» rettete Donald Trump. Plötzlich war der Bauunternehmer, der mit seiner Fluggesellschaft (Trump Airlines, 1988), mit seinem Football-Team (New Jersey Generals, 1985), seinem Radrennen und mit seinem Vorzeige-Spielcasino (Trump Taj Mahal, 1991) spektakulär gescheitert war, wieder ein erfolgreicher Macher.