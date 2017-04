Syrische Rebellen schicken Grüsse

Auch Saudi-Arabien, Katar und Bahrain, deren Staatsoberhäuptern die demokratische Legitimierung fehlt, feiern Erdogans Sieg als einen "grossen Erfolg". Ein türkischer Präsident mit nahezu unbeschränkten Vollmachten, so die weit verbreitete Hoffnung im Morgenland, könnte – wie einst die osmanischen Sultane – wieder offensiv im Mittleren Osten intervenieren.

Vor allem die islamischen syrischen Rebellen erwarten von Erdogan eine härtere Gangart im sechsjährigen Bürgerkrieg. Diese werde der Region schon bald "Wohlstand und Fortschritt" bringen, freut sich schon jetzt das Politbüro der palästinensischen Hamas. "Wir danken Allah für seine weise Führung des türkischen Volkes und erbitten eure Unterstützung für unsere Revolution", kabelte die "Freie Syrische Armee" nach Ankara.

Dschihadisten sprechen von "gerechtem Sieg"

Auch die dschihadistischen "Ahrar al Sham" rückten in ihrer von Lobhudeleien nur so triefenden Ergebenheitsbotschaft den türkischen Präsidenten in die Nähe des Allmächtigen. Sein "gerechter Sieg" werde die Region verändern. In welche Richtung, bleibt indes unklar.

In einem Leitartikel des britischen "Independent" erinnerte Patrick Cockburn daran, dass die Türkei von Feinden umgeben ist. Für Syrer, Kurden, Iraner und Russen werde es fortan einfacher werden, die von Erdogan verursachte tiefe Spaltung des Landes auszuschlachten und weiter zu verschärfen, befürchtet der langjährige Nahostkorrespondent der Zeitung.