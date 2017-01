Von den Landungsbrücken kommend, steuern Barkassen fahrplanmässig den Anleger Elbphilharmonie an, während ab und zu Containerschiffe vorbeiziehen.

81 Stufen in den Konzerthimmel

Doch wer redet schon vom schnöden Mammon, wenn die Welt auf Hamburg blickt. Über Jahrhunderte hinweg durch Handel- und Industrie reich und berühmt geworden, hat die Stadt auch eine lange Musiktradition. Georg Philipp Telemann war hier viele Jahre als städtischer Kirchenmusikdirektor tätig, und Carl Philip Emanuel Bach war sein Nachfolger.

Johannes Brahms wurde in Hamburg geboren, Gustav Mahler war einige Jahre Kapellmeister in der Hansestadt. Und – last but not least – hier hat die Weltkarriere der Beatles begonnen.

Nun aber schlägt Hamburgs musikalisches Herz am stärksten in diesem «Haus im Fluss», wie Bundespräsident Joachim Gauck die Elbphilharmonie in seiner Eröffnungsrede nannte.

Neben dem kleinen Saal mit 550 Plätzen, in dem das auf innovative Konzertformate spezialisierte Ensemble Resonanz residiert, ist der 2100 Zuhörer fassende grosse Saal das Kern- und Prunkstück.

Impressionen von der schillernden Eröffnungsfeier der neuen Elbphilharmonie: