Damals waren die Emissionen jährlich um 2,3 Prozent gestiegen. Für Jubel sei es aber noch zu früh - es bleibe abzuwarten, ob der Trend anhalte, erklärte der Forschungsverbund "Global Carbon Project". Zudem genüge das derzeitige Niveau nicht, um die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen.

Im vergangenen Jahr blieb der Ausstoss an Kohlendioxid nach dem am Montagmorgen in der Fachzeitschrift "Earth System Science Data" veröffentlichten Bericht weltweit stabil. 2014 war er um 0,7 Prozent gewachsen. Für das laufende Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent.

In den vergangenen drei Jahren wurden den Autoren zufolge durchschnittlich jeweils etwa 36,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestossen. Die Stabilisierung ist den Wissenschaftlern zufolge vor allem einem geringeren Kohleverbrauch in China zu verdanken.