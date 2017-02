Der Wahlausgang gilt als entscheidend für die Strategie von Regierung und Opposition im gesamten Land. Fast 140 Millionen Wahlberechtigte sind an insgesamt sieben Terminen aufgerufen, bis zum 8. März ihre Stimme abzugeben.

Für die grösste Oppositionspartei, den Kongress, ist es der Test einer neuen Koalitionsstrategie. Für die Regierungspartei BJP entscheidet sich, ob sie ihren Einfluss in der Länderkammer des Parlaments in Neu Delhi vergrössern kann, in der sie zurzeit keine Mehrheit hält.