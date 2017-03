Wäre Donald Trump Bundesrat, hätte er nach der Abstimmung zur USR III schnell sein Handy gezückt: «Nein zur Steuerreform. Die Lügen-Linke und die unehrliche Presse zerstören die Schweiz. So dumm! Totales Desaster!»

Selbst wenn der Tweet abwegig klingt, eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung findet offenbar Gefallen an den überdeutlichen Äusserungen («So sad», «stupid» «total loser») des neuen US-Präsidenten – und wünscht sich ähnlich klare Ansagen vom Bundesrat.

Zu dem Schluss kommt eine repräsentative Studie im Auftrag der «Schweiz am Wochenende». Über 1000 Personen aus der Deutschschweiz und der Romandie wurden zu Donald Trump befragt und was der Bundesrat von ihm lernen könne – und gaben erstaunliche Antworten (siehe Grafik). So meinen fast zwei Drittel, der Bundesrat solle – wie der neue US-Präsident – «eine Sprache sprechen, die man versteht». Anstatt bei Abstimmungen wie jener zur Steuerreform also «wertschöpfungsintensive Arbeitsplätze» und «Steuervorteile der Statusgesellschaften» vorzubringen, wünscht sich die Bevölkerung offenbar simple Sätze wie «behalten wir die Jobs in der Schweiz».