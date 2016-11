Vor vier Monaten stand er im Zentrum eines nationalen Feuersturms. Nun aber ist Beau Correll wieder ein ganz gewöhnlicher Anwalt, in einer ganz gewöhnlichen Kleinstadt im Bundesstaat Virginia. «Mein Leben ist weniger hektisch», sagt er der «Nordwestschweiz», «und ich bin nicht mehr so häufig von Journalisten umringt.»

Correll war während des Parteitags der Republikaner in Cleveland (Ohio) einer der Anführer einer Rebellion: In letzter Sekunde versuchten konservative Aktivisten, die Nomination von Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten zu verhindern. Damit sorgten sie für chaotische Szenen in der «Quicken Loans Arena». Letztlich scheiterte der Aufstand der christlich-konservativen Basis aber am geballten Widerstand des Parteiapparats.

Grottenschlechter Wahlkampf

Corrells Zorn ist seither verraucht; unverändert steht er dem Präsidentschaftskandidaten seiner Partei aber kritisch gegenüber. Gefragt, für wen er heute Dienstag seine Stimme abgeben werde, sagt Correll: Aufgrund von parteiinternen Regeln dürfe er dem Kandidaten seiner Partei nicht in den Rücken fallen. Deshalb wolle er keine direkte Antwort geben. Dann fügt er an: «Ich werde nicht für einen Demokraten stimmen» – eine Anspielung darauf, dass sich der Geschäftsmann Donald Trump lange Jahre zur Demokratischen Partei bekannte und seinen damaligen Parteifreunden auch finanziell zur Seite stand. Und Correll sagt, dass der Wahlkampf Trumps schlicht und einfach grottenschlecht gewesen sei und die kommende Niederlage des Republikaners deshalb niemand überraschen sollte. «Trump hat verloren. Und er trägt für diese Niederlage die Verantwortung», sagt er.

Nun könnte man diese Worte als das Geschwätz eines frustrierten Anhängers eines Kontrahenten von Trump abtun, unterstützte Correll in den Vorwahlen doch den gescheiterten Senator Ted Cruz aus Texas. Meinungsumfragen zeigen allerdings in aller Deutlichkeit, dass der Anwalt aus Winchester (Virginia) mit dieser Kritik am «Parteifreund» Donald Trump nicht allein ist. Denn nur 80 bis 85 Prozent der republikanischen Wähler unterstützen den New Yorker Geschäftsmann. Dies entspricht einer Differenz von bis zu zehn Prozentpunkten zu Mitt Romney im Jahr 2012, obwohl auch Romney parteiintern kritisch beäugt worden war.