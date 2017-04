Mesut* wartet mit seinem Taxi beim Berliner Hauptbahnhof auf Kundschaft. Reden über das Referendum in seiner Heimat will er zuerst nicht, dann erzählt er aber doch, wenn auch zurückhaltend. Mit Nein habe er votiert, meint der 37-Jährige. Aber das Warum, das kann er nicht recht erklären. «Ich weiss nicht, was Erdogan will, was er plant. Ich möchte bloss in Ruhe leben, und ich möchte, dass meine Familie in der Türkei in Frieden lebt.» Mesut hat auf sein Bauchgefühl gehört, er möchte keine Veränderungen in der Türkei, es laufe aktuell doch gut, sagt er. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen. Er habe Angst um die Sicherheit seiner Eltern in Istanbul. Angst wovor? Mesut zuckt mit den Schultern. «Ich weiss nicht, es ist gefährlich heutzutage.»

75 Prozent Zustimmung in Essen

Am Tag zwei nach dem knappen Ja zum Verfassungsreferendum in der Türkei sucht Deutschland nach einer Erklärung für das Wahlverhalten der seit Jahren im Land lebenden Türken. 63,1 Prozent der Deutschtürken haben für das Verfassungsreferendum von Präsident Recep Tayyip Erdogan votiert, das ist ein wuchtiges Ja im Vergleich zu der knappen Zustimmung von insgesamt 51,3 Prozent. Während türkische Metropolen wie Istanbul oder Ankara den Plänen für ein Präsidialsystem gar eine Absage erteilt haben, war die Unterstützung für Erdogan in einigen deutschen Städten wie Essen (75,9 Prozent Ja-Stimmen) oder Düsseldorf (69,6 Prozent) überwältigend. Die türkische Gemeinde in Berlin (50,3 Prozent Ja-Stimmen) ist dagegen gespalten.