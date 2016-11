Seine Zustimmungsrate sank in den ersten sechs Monaten des Jahres 1993 von 58 Prozent auf 37 Prozent, wie das Meinungsforschungsinstituts Gallup ermittelte. In seiner Autobiografie schrieb der Präsident später, er habe überschätzt, «wie viel ich in aller Eile erreichen konnte». So scheiterte das Weisse Haus mit einer Reform des Krankenversicherungswesens.

Für dieses Projekt trug Hillary Clinton die Verantwortung, die damalige First Lady. Und die Erfahrungen, die sie in diesen hektischen Monaten des Jahres 1993 und 1994 machte, sollten die Demokratin für den Rest ihrer politischen Karriere prägen. «Ich hätte nie erwartet, dass ich in meiner Rolle als First Lady so viel Kontroversen verursachen und für so viel Konfusion sorgen würde», schrieb sie später – auch weil das Land nicht bereit war, eine Präsidentengattin zu akzeptieren, die nach mehr Einfluss strebte.

Vielleicht sind viele der Fehler, unter denen ihr Wahlkampf um das Präsidentenamt in den vergangenen Monaten litt, auf diese ersten Monate in Washington zurückzuführen. Zeitzeugen jedenfalls sagen, dass ihr Hang zur Geheimniskrämerei mit den Erfahrungen begründet werden könne, die Bill und Hillary Clinton im Weissen Haus machen mussten. Weil sie sich Tag für Tag mit einem Mix aus Skandalen, Pseudo-Affären und harschen Reaktionen auf Fehlentscheidungen konfrontiert sahen.

Der Präsidentenberater Harold Ickes sagte später, die Clintons hätten sich in der Rolle des Retters in der Not gefallen, die Amerika wieder auf den Vordermann bringen wollten. Die Medien aber zogen es vor, über die zwielichtigen Charaktere zu berichten, mit denen sich das Präsidentenpaar umgab. Deshalb sei den Clintons bald einmal der Kragen geplatzt, sagte Ickes, und sie hätten der Presse mit einem herzhaften «Fuck ’em» die Türe gewiesen.

Die Auswirkungen dieser Ereignisse sind noch zwei Jahrzehnte später zu spüren. Zum einen ist Clinton nun eine Politikerin, die Angst vor grossen Würfen und visionären Vorstössen hat. Sie sei eine Anhängerin der «Schule der kleinen Schritte», sagte sie im Jahr 1999, als sie sich um einen Senatssitz im Staat New York bewarb. Zum andern entschied sich die Demokratin, sich mit einer Reihe von vertrauten Personen zu umgeben, die ihr treu ergeben sind – und Kritik an ihren Entscheiden bloss in homöopathischen Dosen üben.

Dies zeigt ein Blick auf den Posteingang von John Podesta, dem Chefaufseher des Wahlkampfstabs von Hillary Clinton – was nur deshalb möglich ist, weil Podestas E-Mails gestohlen wurden (wohl durch russische Geheimdienstkreise) und seit Wochen auf der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht werden. So erfuhr selbst Podesta erst von den privaten E-Mail-Servern, über die Clinton während ihrer Amtszeit als Aussenministerin (2009 bis 2013) ihre dienstliche Kommunikation abwickelte, als die «New York Times» einen entsprechenden Artikel publizierte. «Wussten wir über das Ausmass dieser Geschichte Bescheid?», fragte Podesta im März 2015 den Wahlkampf-Manager Robby Mook. Dieser gab zurück: «Nö.»

«Das ist irre»

Dazu muss man wissen: Podesta ist nicht bloss ein Parteisoldat, sondern ein langjähriger Vertrauter der Clintons, der Bill von 1998 bis 2001 als Stabschef gedient hatte. Und obwohl Hillary ihm die Verantwortung über ihren Wahlkampf übertrug, wurden seine Ratschläge intern immer wieder ignoriert. Deshalb auch beschwerte sich Podesta bei einer engen Freundin – Neera Tanden, Präsidentin der linken Denkfabrik Center for American Progress – darüber, dass die Clinton-Anwältin Cheryl Mills in der E-Mail-Geschichte stets auf die Bremse trete. «Unglaublich», sei die ganze Geschichte, sagte Podesta. Und Tanden gab zurück: «Warum haben sie diese ganze Sache nicht vor 18 Monaten publik gemacht? Das ist irre.»

In der Tat: Das ist irre und könnte Hillary Clinton nun – trotz des Persilscheins, den FBI-Direktor James Comey ihr am Sonntag ausstellte – die Präsidentschaft kosten.